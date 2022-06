Het consumentenvertrouwen is nog nooit zo laag geweest als nu. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat het vertrouwen maandelijks meet, zijn consumenten in juni vooral minder bereid om grote aankopen te doen, mogelijk ook door de sterke prijsstijgingen. Het oordeel over het economisch klimaat, waar de inflatie en de oorlog in Oekraïne duidelijk hun stempel drukken, bleef op maandbasis nagenoeg gelijk.