Wall Street sluit flink hoger na recente forse koersverliezen

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag flink hoger gesloten, waarmee wat herstel werd getoond van de recente zware koersverliezen. Vorige week leed Wall Street zelfs nog het grootste weekverlies sinds het begin van de coronacrisis door angst voor een economische recessie en nog sterkere renteverhogingen door de Federal Reserve tegen de hoge inflatie. Verder stond levensmiddelenconcern Kellogg in de belangstelling na de bekendmaking zich op te gaan splitsen.