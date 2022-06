RIVM: basismaatregelen tegen corona zijn juist nu belangrijk

Het is heel belangrijk dat mensen zich aan de basismaatregelen tegen het coronavirus houden, juist nu het aantal besmettingen snel oploopt. Dat zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). „Hou afstand van kwetsbaren. Heb je klachten, doe een zelftest. Als die positief is, ga je in isolatie. Blijf thuis, wees voorzichtig. De basismaatregelen die nooit verdwenen zijn, zijn juist nu belangrijk. Naleving daarvan zou beter moeten”, aldus een woordvoerder van het instituut.