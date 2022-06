Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) zegt de zorgen over de lange wachttijden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te begrijpen, maar er geen snelle oplossing voor te zien. De dienst moet veel aanvragen verwerken en kan die volgens de bewindsman ondanks investeringen in een grotere capaciteit niet aan. Nieuw personeel is echter „door de krapte op de arbeidsmarkt niet makkelijk te vinden”.