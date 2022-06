Kellogg behoorde dinsdag met een koerswinst van 4 procent tot de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York. De producent van voedingsmiddelen wil zich opsplitsen in drie aparte beursgenoteerde bedrijven, die zich afzonderlijk richten op ontbijtgranen, plantaardig voedsel en snacks. De opdeling van het concern moet tegen het einde van volgend jaar zijn afgerond.