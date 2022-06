Hof: extra deskundigen horen in zaak dood Orlando Boldewijn

Het gerechtshof in Den Haag wil meer deskundigen horen die hun licht kunnen laten schijnen op de dood van Orlando Boldewijn, in februari 2018. Onder meer wil het hof iemand horen over de invloed van koud water op de hersenen. De 17-jarige Boldewijn verdronk nadat hij een afspraak had met Roy B., die op een woonboot in Den Haag woonde. De 31-jarige B. werd door de rechtbank veroordeeld tot 44 maanden cel. Hij ging in hoger beroep.