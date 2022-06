Het boerenprotest woensdag in het buitengebied van Stroe (Gelderland) leidt tot een aantal verkeersmaatregelen in die omgeving. Zo zijn de op- en afritten van de snelweg A1 bij Stroe de hele dag dicht. Ook de provinciale weg N310 tussen Harskamp en Stroe is afgesloten, terwijl op sommige plekken tijdelijk eenrichtingsverkeer geldt, laat de gemeente dinsdag weten.