Het Aeres MBO in Barneveld laat woensdag alle lessen en examens vervallen in verband met de boerenprotesten even verderop in Stroe. „We willen niet het risico lopen dat de ene student ons wel kan bereiken en de ander in een verkeersinfarct terechtkomt”, aldus de commercieel directeur van de onderwijsinstelling, Sabrina Barmentloo.