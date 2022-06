Drie mannen die door het Openbaar Ministerie worden verdacht van de moord op Rachid Kotar eind 2019 in Amstelveen hebben dinsdagochtend bij de start van hun strafproces ontkend het 39-jarige slachtoffer te hebben doodgeschoten. „Niks mee te maken, ik houd me niet bezig met zulke activiteiten”, zei de 27-jarige Jonathan C. in de rechtbank in Amsterdam.