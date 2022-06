Toen een schutter vorige maand een school in Uvalde, Texas binnenliep en 19 kinderen en 2 docenten doodschoot, was de politie al 19 minuten nadat de schutter binnenliep aanwezig met voldoende personeel en materieel om de schutter te confronteren. Toch duurde het toen nog 50 minuten voordat de politie de schutter aanviel. Dat melden lokale media op basis van nieuw beeldmateriaal dat is vrijgegeven.