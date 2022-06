VluchtelingenWerk ‘diep teleurgesteld’ over uitblijven asielplan

VluchtelingenWerk Nederland laat weten „diep teleurgesteld” te zijn dat het kabinet nog geen akkoord heeft kunnen sluiten met het Veiligheidsberaad over het creëren van meer opvangplekken voor asielzoekers. „De nood is ontzettend hoog. Als er niet snel goede afspraken komen over meer opvangplekken voor asielzoekers, is het een kwestie van dagen voordat we de vreselijke situatie in Ter Apel van afgelopen weken en dagen weer terugzien.”