Minister: ontpoldering Hedwigepolder kan definitief doorgaan

De Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen kan definitief onder water worden gezet, schrijft minister Christianne Van der Wal (Natuur) in een brief aan de Tweede Kamer. Partijen wilden eerst dat onderzoeken naar de aanwezigheid van schadelijke PFAS werden afgerond. Die onderzoeken geven volgens de minister geen aanleiding om te stoppen met het ontpolderen. Naar verwachting staat de Hedwigepolder, nabij de grens met Vlaanderen, eind september of begin oktober van dit jaar onder water.