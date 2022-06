Wij beleven een tijd van grote tekorten, behalve als het gaat over stikstof. Zo lijdt de uitgaanswereld aan een desastreus personeelstekort. In de nog functionerende horeca heerst Babylonische spraakverwarring. Wij stuitten onlangs op Oekraïense dienstertjes met wie het moeizaam converseren was. Uit arren moede aten we ten slotte maar op wat we niet besteld hadden.