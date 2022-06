Een meerderheid van 72 procent van de Nederlanders wil dat er meer economische sancties komen tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne, ook als dit negatieve gevolgen heeft voor de economie. Een nog iets groter deel vindt dat er beslag moet worden gelegd op tegoeden van Russische oligarchen. Onderzoeksbureau Ipsos heeft wereldwijd de mening over de oorlog onderzocht, waaronder in Nederland.