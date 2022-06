Voormalig Dutchbat-commandant Thom Karremans is blij met de excuses die premier Mark Rutte zaterdag aan Dutchbat-veteranen heeft aangeboden voor de handelwijze van het kabinet rond het drama in Srebrenica in 1995. Maar voor de toenmalige bataljonscommandant kwamen de excuses persoonlijk te laat, voegde hij daar in gesprek met De Telegraaf aan toe.