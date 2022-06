De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad praten maandagavond in Utrecht over de crisisopvang van asielzoekers. Onder meer komt aan de orde het crisisplan dat het kabinet vrijdag aankondigde, naast de crisisnoodopvang die de veiligheidsregio’s zelf al organiseren. Staatssecretaris Eric van der Burg schuift aan in Utrecht.