Inspecties schrijven brandbrief over slechte asielopvang kinderen

De overheid zorgt niet goed genoeg voor kinderen en jongeren in de asielopvang. Minderjarigen krijgen daardoor te maken met stress of zelfs geweld, en hebben onvoldoende toegang tot zorg en onderwijs. Dat concluderen de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Ze roepen de staatssecretaris van Asiel Eric van der Burg in een brandbrief op om in te grijpen. Of de extra maatregelen die hij vrijdag heeft aangekondigd gaan helpen, moeten ze nog bezien.