Socialistische Spaanse regeringspartij verliest fors in Andalusië

De belangrijkste oppositiepartij van Spanje, de conservatieve Volkspartij (PP), heeft zondag een verpletterende overwinning behaald bij de regionale verkiezingen in Andalusië, zo blijkt uit de eerste officiële resultaten. De PP wint op basis van de voorlopige uitslagen 55 van de 109 zetels in het Andalusische regionale parlement. Daardoor kan de partij op eigen kracht regeren in de met bijna 8,5 miljoen inwoners dichtstbevolkte regio van Spanje.