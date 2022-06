De partijencoalitie van president Emmanuel Macron, Ensemble, heeft haar meerderheid in het Franse parlement verloren. Volgens de definitieve uitslag, die in de nacht van zondag op maandag op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken werd gepubliceerd, komt Ensemble uit op 245 zetels na de tweede en laatste stemmingsronde. Er waren 289 zetels nodig om een meerderheid in de Nationale Vergadering te behouden.