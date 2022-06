De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft zaterdag gezegd geen onderscheid meer te maken tussen regio’s waar besmettingen met apenpokken zijn vastgesteld. Tot dusver was er sprake van endemische landen, delen van Afrika waar het virus als inheems gold, en niet-endemische landen waar deze infectie zeer uitzonderlijk was. De WHO besloot de gegevens bijeen te voegen om beter actie te kunnen ondernemen tegen de ziekte.