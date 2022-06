De excuses van minister-president Mark Rutte en de openlijke erkenning van geleden leed door defensieminister Kajsa Ollongren zijn een begin van het herstel van de relatie van Dutchbat-veteranen met de maatschappij en de politiek. „Het is nu niet voorbij, maar de start van het vertrouwen en de waardering die we zoeken is er”, aldus Olaf Nijeboer, voorzitter van de Vereniging Dutchbat III zaterdag in Schaarsbergen.