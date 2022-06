Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken is een proef begonnen waardoor migranten die met bootjes of achterin vrachtwagens het Verenigd Koninkrijk zijn binnengekomen, elektronisch gemonitord kunnen worden, meldt de BCC zaterdag. Het gaat om een proef van een jaar gericht op volwassenen die via „gevaarlijke en onnodige routes” in het Verenigd Koninkrijk zijn gearriveerd en in afwachting zijn om het land uitgezet te worden.