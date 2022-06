Verspreid over het hele land openen bouwplaatsen de hekken voor bezoekers op de Dag van de Bouw. Het is voor de vijftiende keer dat de bouwsector talloze projecten openstelt voor publiek. De officiële opening is bij de Afsluitdijk waar gewerkt wordt aan het versterken van het bouwwerk. Bij de opening zijn onder anderen minister Mark Harbers en voorman van Bouwend Nederland Maxime Verhagen aanwezig.