Scholz belooft tijdige levering Duitse wapens voor strijd Donbas

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz belooft dat de door Oekraïne gevraagde Duitse wapens voor de strijd tegen de Russische troepen in de oostelijke Donbas-regio op tijd zullen aankomen. Voorwaarde voor levering is wel dat Oekraïense troepen eerst in Duitsland getraind worden in het gebruik van de wapens. „De concrete dingen die we nu kunnen leveren, zullen na de training worden geleverd”, zei Scholz. „Zonder training kun je deze wapens niet gebruiken.”