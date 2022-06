Voor in ieder geval 175 asielzoekers in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel is voor de nacht van vrijdag op zaterdag onderdak geregeld in vier verschillende plaatsen. Het gaat om locaties in Beuningen, Alphen aan den Rijn, Monnickendam en Haarlem, meldt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).