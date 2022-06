Staatssecretaris Eric van der Burg denkt een oplossing te hebben voor de meest acute nood in de asielopvang in Ter Apel, waar de afgelopen tijd vaak ruimte tekort was. De veiligheidsregio’s hebben voor de komende dagen zo’n driehonderd extra opvangplekken toegezegd. In ruil daarvoor belooft het kabinet snel met structurele oplossingen te komen.