Een 24-jarige vrouw die dinsdag werd gevonden na een noodsituatie in een woning in Amersfoort, is in het ziekenhuis overleden. Dat meldt de politie vrijdag. Op hetzelfde adres als waar de vrouw werd gevonden, werd in de nacht van dinsdag op woensdag een 26-jarige man uit Amersfoort aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de vrouw en blijft nog veertien dagen langer vastzitten.