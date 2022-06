Door een tekort aan treindienstleiders rijden er dit weekend in de nachten van vrijdag en zaterdag tussen 23.00 uur en 07.00 uur geen treinen tussen Utrecht en Rotterdam en tussen Utrecht en Den Haag. Spoorbeheerder ProRail meldt dat voor het schrappen van de treinen in de nachtelijke uren is gekozen om de hinder voor de reizigers zo klein mogelijk te maken.