Het kabinet had veel eerder moeten ingrijpen bij de asielopvang. Dat zegt de commissaris van de Koning in Groningen, René Paas. „Het is hoog tijd. Ik merk met een zekere opluchting dat het kabinet een crisisstructuur ontwikkelt. Ik ben blij dat er nu beweging in lijkt te komen, maar het had niet zo ver moeten komen. Het is te laat”, aldus Paas.