Bestemming bereikt. Na een tocht van weken of maanden arriveren ontheemden uit landen zoals Syrië, Afghanistan, Turkije en Jemen in het Groningse Ter Apel. Hier moeten ze zijn, zo hebben ze gehoord van mensensmokkelaars of van behulpzame burgers of politieagenten die ze na aankomst in Nederland op straat tegenkwamen.