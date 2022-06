Bejaarde automobiliste Cuijk bestraft na fataal ongeval

De rechtbank in Den Bosch heeft een 81-jarige vrouw uit Cuijk veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van 180 uur, omdat zij in maart vorig jaar in Katwijk (gemeente Cuijk) een 18-jarige fietsster aanreed, met fataal gevolg. De bejaarde vrouw leverde na de dramatische gebeurtenissen vrijwillig haar rijbewijs in, omdat zij niet wil dat zoiets ooit nog eens gebeurt. Desondanks legde de rechtbank haar ook een rijverbod van een jaar op.