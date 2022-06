Omwonenden Schiphol: aantal vluchten kan makkelijk verder terug

Het verminderen van het aantal vluchten op Schiphol is „helemaal niet moeilijk”. Dat betoogt Matt Poelmans van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) namens de omwonenden van de luchthaven. De aangewezen weg is volgens hem snijden in de hubfunctie van Schiphol, dat voor jaarlijks miljoenen passagiers fungeert als overstaphalte. „Als je al die vluchten met overstappers vermindert, kun je zelfs terug naar 350.000 vluchten per jaar. Dan hou je genoeg ruimte over voor Nederlandse passagiers en nog voor een klein deel overstappers.”