De Consumentenbond onderzoekt de mogelijkheden voor een massaclaim tegen Schiphol. De luchthaven gaat in de zomer vluchten schrappen, waardoor mogelijk veel mensen hun vakantie in het water zien vallen. De bond vindt dat Schiphol dat moet compenseren. Een woordvoerder van Schiphol zegt in een reactie claims te zullen beoordelen, op het moment dat deze binnenkomen. Dan zal Schiphol ook inhoudelijk reageren.