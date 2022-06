Omstreden Qatar Airways boekt recordwinst

Qatar Airways heeft het afgelopen boekjaar een recordwinst behaald. Terwijl andere luchtvaartmaatschappijen nog beperkt vluchten uitvoerden wegens het coronavirus, wist de nationale luchtvaartmaatschappij van de Golfstaat marktaandeel te veroveren door op volle kracht te vliegen en zijn netwerk uit te breiden. In Europa is Qatar Airways niet onomstreden, want personeel van Europese luchtvaartmaatschappijen beticht het bedrijf van oneerlijke concurrentie.