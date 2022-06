De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft donderdag zeven congressen tegelijk toegesproken. Dat deed hij als hologram, geprojecteerd op het podium van bijeenkomsten in Parijs, Londen, Stockholm en Zaandam. Die projectie kon via een livestream ook gevolgd worden op beurzen in Dublin, Berlijn en Londen. In de zalen hoorden ongeveer 200.000 mensen zijn boodschap.