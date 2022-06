Minister van Justitie Dilan Yeşilgöz laat uitzoeken hoe voorkomen kan worden dat mensen ontwerpen voor wapens uit een 3D-printer met elkaar delen of publiceren. „We kijken wat het meest effectief is, en dan gaan we dat gewoon doen”, zei ze tijdens een debat in de Tweede Kamer over terrorisme en extremisme. DENK en D66 vroegen de minister hoe kan worden voorkomen dat extremisten dit soort wapens in handen krijgen.