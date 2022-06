Mensen bij wie de adoptie niet goed is verlopen en in het land van herkomst willen onderzoeken waar hun wortels liggen, kunnen daarvoor financiële ondersteuning krijgen. Maar ze krijgen alleen subsidie voor deze zogenoemde rootsreizen als ze die in groepsverband maken. Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming is niet van plan om ook geld te geven voor individuele reizen, zei hij tijdens een debat.