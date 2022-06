De leiders van Frankrijk, Duitsland, Italië en Roemenië hebben een bezoek gebracht aan de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Ze hebben elkaar donderdag ontmoet in het Mariinski Paleis in Kiev. Zelenski schrijft op Telegram dat hij blij is met bezoek en waardering heeft voor „de solidariteit met ons land en ons volk”.