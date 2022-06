Arbeidsmigranten hebben vorig jaar wereldwijd een bedrag van 605 miljard dollar, omgerekend 581 miljard euro, naar hun families in het thuisland gestuurd. Dat meldde een organisatie van de Verenigde Naties. Er werd vooral meer geld overgeboekt met behulp van mobiele telefoons. Naar schatting profiteren ongeveer 800 miljoen gezinsleden in met name armere landen van die betalingen naar huis.