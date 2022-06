Prosus behoorde donderdag tot de grootste daler in de Amsterdamse AEX-index, die terugviel na de opmars een dag eerder. Beleggers waren niet tevreden over de update van de jaarcijfers van de techinvesteerder. Daarnaast verwerkten de markten nog de forse renteverhoging in de Verenigde Staten. De Fed schroefde het rentetarief met 0,75 procentpunt op. Dat is de grootste verhoging in 28 jaar.