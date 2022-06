De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder wil van een commissie van de Bondsdag opheldering over het besluit hem een door de staat betaald kantoor met personeel af te nemen. De commissie had daartoe besloten omdat de sociaaldemocraat ondanks de Russische invasie in Oekraïne geen afstand wil nemen van president Vladimir Poetin.