De verkoop van nieuwe personenauto’s in de Europese Unie is in mei opnieuw gedaald. Volgens brancheorganisatie ACEA zakte de verkoop vorige maand met ruim 11 procent in vergelijking met een jaar eerder, tot 791.546 auto’s. Dat is volgens ACEA de tiende maand met een daling op rij. Er werden bijvoorbeeld veel minder wagens van merken als Volkswagen, Citroën, Peugeot, Renault, Fiat, BMW en Volvo verkocht.