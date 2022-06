Vakbond FNV eist donderdag dat het gerechtshof in Amsterdam taxi-app Uber dwingt om zijn chauffeurs in dienst te nemen. De rechters zouden Uber, dat in september een eerdere zaak verloor van de vakbond, een dwangsom van 100.000 euro per dag moeten opleggen. Uber wil juist dat het bedrijf, tot de rechters een beslissing hebben genomen in het hoger beroep, niets hoeft te veranderen.