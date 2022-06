Hongarije is trots op de eigen cultuur en dat wil het land graag laten zien. Het Volkenkundig Museum –Néprajzi Múzeum– in de hoofdstad Boedapest beschikt over een grote collectie klederdrachten, meubels, gereedschappen en voorwerpen die verband houden met Hongaarse volksmuziek, onder meer de verzameling van de beroemde musicus Béla Bartók.