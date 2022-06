Niet-menselijke dieren

Een kip praat met haar kuikentjes terwijl ze nog in het ei zitten. Daarop attendeert Eva Meijer in een essay in het Financieele Dagblad van 2 juni. Eva Meijer is filosoof en schrijver en heeft al lang en heel veel nagedacht over de relatie tussen dier en mens. Dat doet ze op dit moment als postdoctoraal onderzoeker aan de Wageningen Universiteit. Haar eigen onderzoek en dat van anderen hebben haar tot de conclusie gebracht dat dieren meer op mensen lijken dan wij altijd dachten.