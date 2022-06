Op zondag 1 mei is het 150-jarig bestaan van de kerk in het Groningse dorp Farmsum gevierd. Het bedehuis bestond in 2019 al 150 jaar, maar vanwege de coronacrisis werd de herdenking uitgesteld, meldt de protestantse gemeente Delfzijl op haar website. De gemeente beheert drie kerkgebouwen, waaronder dat van Farmsum.