Jonge Urker visser blaast Last Post aan boord van zijn kotter

Job Post (20) uit Urk blaast de Last Post aan boord van de UK 237, de kotter van zijn familie. Job vaart samen met onder meer zijn vader Jurie (50) elke week de Noordzee op, op zoek naar schol en tong. De jonge Urker wil duidelijk maken dat de Nederlandse platvisvloot door de extreem hoge gasolieprijs in grote problemen is gekomen. Veel schepen blijven al maanden in de havens liggen omdat de opbrengst van de gevangen vis niet opweegt tegen de kosten van een visreis.