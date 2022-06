Het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) maakt zich grote zorgen over de veiligheid van in het Westen gemaakte vliegtuigen die in Rusland blijven vliegen. Door de sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne leveren vliegtuigfabrikanten Airbus en Boeing namelijk geen reserveonderdelen meer en kunnen de toestellen niet goed worden onderhouden.