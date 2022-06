Boerenactiegroep FDF wil stikstofbeleid ook juridisch bestrijden

Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) is van plan om tegen het stikstofbeleid ook „juridisch de strijd aan te binden” met de overheid. Voorzitter Mark van den Oever maakt dat duidelijk in een vlog. Daarin zegt hij ook dat tijdens een vergadering is besloten dat FDF weliswaar meedoet aan de landelijke actiedag van volgende week woensdag, maar niet aansluit bij andere boeren die dan naar Den Haag gaan. Wat de boeren die bij FDF zijn aangesloten dan precies gaan doen, vertelt Van den Oever er niet bij.