Op een passagiersschip in de Biesbosch heeft dinsdagmiddag brand gewoed. Het schip had 225 passagiers aan boord. Het schip is aangemeerd in een werkhaven. De passagiers zijn samen met de bemanningsleden geëvacueerd. Een woordvoerder van de veiligheidsregio meldt dat er geen gewonden zijn gevallen en dat de evacuatie „rustig en gecontroleerd” is verlopen.